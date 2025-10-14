Lavori sul ponte, strada chiusa 

Strada chiusa per lavori tra Arbus e Gonnosfanadiga. Lo stop alle auto scatterà alle 8,30 di domani quando gli operai saranno nel cantiere per mettere in sicurezza il ponte Terra Maistus lungo la provinciale 67. Il traffico, nel percorso alternativo per la Costa Verde, sarà deviato verso Guspini, allungando il tragitto di qualche chilometro. La viabilità dovrebbe tornare alla normalità venerdì alle 17 quando la messa in sicurezza dovrebbe essere conclusa e il ponte riaperto.

L’opera

L’intervento riguarda il sollevamento e posizionamento delle travi in cemento armato, operazione critica per il transito perché è previsto l’uso di gru di grandi dimensioni, con l’occupazione di tutta la sede stradale, pertanto obbligato il divieto di circolazione dalle norme di sicurezza per le infrastrutture stradali. Il cantiere è stato aperto a giugno per eseguire la prima parte dei lavori ma poi era arrivata la sospensione per l’estate: l’area di cantiere era stata chiusa in attesa di poter ripartire. Ora, con la fine della stagione turistica, viene avviata la fase conclusiva del secondo lotto che nel complesso ha impegnato risorse per un milione di euro, fondi europei, regionali e provinciali. Un passaggio significativo nell’ambito dell’intervento di sistemazione di un tragitto molto trafficato, soprattutto dai pendolari della balneazione e dei turisti della Costa Verde. Un’opera attesa da 15 anni, impigliata nella rete della burocrazia, l’accelerata a giugno sul ponte pericoloso dalla rinata Provincia del Medio Campidano, dopo 12 anni separata dal Sud Sardegna.

I commenti

«Si tratta di un’opera strategica per il territorio – dice il sindaco di Arbus Paolo Salis – nata sui banchi della vecchia Provincia. I cittadini hanno atteso il completamento della messa in sicurezza di questo tratto della provinciale per quasi diciotto anni. La SP 67 – una delle arterie più importanti che d’estate viene percorsa giornalmente da almeno duemila auto – nasconde molte insidie lungo tutto il percorso, ma proprio il ponte oggetto dei lavori è stato in passato teatro di numerosi incidenti a causa della mancanza di illuminazione e segnaletica. C’era il rischio che fosse l’ennesima incompiuta, invece finalmente si vede la luce e ai cittadini sarà restituita una strada che ha maggiori garanzie di sicurezza».

L’ente

A monitorare sull’esecuzione dei lavori c’è la Provincia, proprietaria della strada: «Siamo soddisfatti di poter completare un’opera particolarmente importante per i cittadini e i titolari della tante imprese che ogni giorno attraversano il ponte che unisce Arbus e Gonnosfanadiga», commenta il presidente Giuseppe De Fanti.

