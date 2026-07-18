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Bolotana.
19 luglio 2026 alle 00:33

Lavori sul ponte, stop alle auto 

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A Bolotana il cantiere viene aperto domani e probabilmente proseguirà per tutta l’estate, fino alla conclusione dei lavori. Un’ordinanza della Provincia dispone la chiusura di un tratto di strada sulla provinciale 17 per consentire l’esecuzione dei lavori, già appaltati, per la messa in sicurezza e il risanamento del ponte di Ortachis che collega Bolotana con la statale 131 attraversando l’intera zona montana, di grande pregio turistico e ambientale. Per agevolare l’intervento, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare di qualsiasi tipo, nonché ai pedoni, in quel tratto di strada, per tre chilometri e mezzo. La Provincia, in collaborazione col Comune di Bolotana, ha individuato la strada alternativa, cioè la panoramica che conduce fino ad Ortachis e prosegue fino alla statale 131, all’altezza di Campeda. La viabilità pesante potrà aver accesso dalla 131 a Campeda o dalla strada provinciale con partenza da Bolotana.

«Per la strada alternativa, di competenza comunale - dice il sindaco Francesco Manconi - sarà compito della Provincia effettuare i necessari interventi per la messa in sicurezza, con la necessaria segnaletica».

Il sindaco chiede anche che in tutta la parte della provinciale 17, che attraversa la montagna e collega Ortachis e Badde Salighes, fino alla statale 131, sono necessari ulteriori interventi di manutenzione, col ripristino dell’asfalto in diversi tratti, in particolare dove si sono verificate frane che hanno danneggiato la strada, percorsa quotidianamente dai pastori e soprattutto dagli amanti della natura e dei percorsi storici.

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