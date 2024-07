Lavori sul ponte, senso unico alternato 

Il ponte che collega San Sperate e Villasor chiude ma solo a metà: da ieri gli operai della provincia hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza della struttura, istituendo il senso unico alternato per non interrompere del tutto la circolazione sulla Sp 4.

Molti che attraversano il tratto giornalmente avevano lamentato la mancanza di viabilità alternativa in caso di chiusura totale: in questo modo, invece, si evita di dover passare per la 130 o su strade bianche. I mezzi pesanti però non potranno passare: dovranno fare il giro esterno.

Le operazioni riguardano per ora il lato sinistro del ponte (corsia verso San Sperate). Secondo il programma i lavori termineranno a novembre: verranno sostituiti i pilastri in cemento con dei tiranti in acciaio che assicureranno maggior stabilità alla struttura (ormai ultra-sessantenne) e una migliore resistenza. Sul piatto ci sono circa 300mila euro. (m. p.)

