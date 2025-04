Lavori sul ponte, lunghe code e disagi 

Lunghe attese, rallentamenti e qualche furbetto che vorrebbe aggirare l’ostacolo. Continuano a Samassi i lavori nel ponte sul fiume Mannu e, come previsto, fin dai primi giorni c’è stato qualche problema per la viabilità locale: il ponte è infatti un punto nevralgico con alta densità di traffico. Per almeno sei mesi gli automobilisti procederanno a senso unico alternato mentre i mezzi pesanti dovranno seguire le deviazioni previste. «La messa in sicurezza del ponte è necessaria - assicura il vice sindaco Giacomo Onnis –.Siamo in contatto costante con l’Anas e già dalla prossima settimana verrà implementato il numero dei semafori e regolata la loro temporizzazione. Invitiamo tutti alla prudenza e alla collaborazione».

Nel frattempo i vigili urbani hanno rilevato più di una infrazione. «Le più frequenti sono quelle dei mezzi pesanti che cercano di passare dal ponte nonostante il divieto, poi ancora il mancato rispetto di precedenza e il passaggio con il rosso anche dopo molto tempo che è scattato», conclude Onnis.

I problemi si fanno sentire anche per gli agricoltori che faticano a inserirsi nell’incrocio con il trattore e per gli studenti: i pendolari fanno i conti con la soppressione temporanea della fermata Arst in piazza Italia e sono costretti a raggiungere quella vicino alla stazione ferroviaria.

