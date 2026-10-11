Lavori sul ponte di Porto Botte, stop temporaneo a pedoni e ciclisti 

Un’ordinanza dirigenziale del Comune di Giba impone l’interdizione la chiusura temporanea della viabilità pedonale e ciclabile nella località di Porto Botte da oggi e sino al termine del lavori in corso. Si tratta del cantiere che prevede la riqualificazione strutturale ed il restauro della passerella pedonale e della balaustra del ponte interamente in legno che sarà poi riaperto a cittadini, atleti, ciclisti e chiunque voglia percorrerlo. Ci sarà un’attenta vigilanza del rispetto dell’ordinanza finalizzata a garantire la massima sicurezza per tutti, la corretta esecuzione dei lavori. Si lavorerà facendo in modo di limitare al massimo i possibili disagi alla cittadinanza. (f. m.)

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