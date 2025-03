Lavori sul ponte di ferro, convocato un nuovo vertice 

Alcuni dati necessari per capire a che punto sono i lavori sul ponte di ferro sono arrivati all’ultimo momento e allora il tavolo permanente tra gli enti in programma a Cagliari il 5 marzo è stato riconvocato nella settimana tra il 13 e il 20 marzo. Il vertice, coordinato dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici, si è comunque tenuto. Per la prima volta, c’erano anche i responsabili dell’impresa siciliana che esegue i lavori. «Si è trattato di un incontro interlocutorio - ha detto Eugenio Lai, amministratore straordinario di una porzione della Città metropolitana di Cagliari - in ogni caso tutti gli enti stanno compiendo il massimo sforzo per far sì che i lavori procedano spediti e si porti avanti anche il progetto della bretella».

Occorrerà attendere almeno altre due settimane per avere una data probabile di fine lavori. L’unica cosa certa, come ribadito più volte, è che i lavori non termineranno il 2 giugno, come da programma iniziale. È stata necessaria infatti una variante in corso d’opera (con un ulteriore stanziamento di 800 mila euro) per “l’aggiunta di alcuni interventi urgenti e funzionali al potenziamento strutturale del ponte”. Nel frattempo, grazie all’impegno del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, il collegamento è garantito attraverso un guado rialzato. La richiesta dei cittadini (e del comitato che li rappresenta) è quella di iniziare subito a progettare un ponte del tutto nuovo.

