Lavori sul ponte, cantiere al via 

A un mese dall’annuncio di Anas è stato aperto ieri il cantiere del ponte sul fiume Mannu che taglia in due il centro abitato di Samassi. Si annunciano sei mesi di disagi necessari però per consentire la messa in sicurezza attesa da anni e ormai indispensabile dell’infrastruttura.

Il Comune

«Siamo soddisfatti per essere riusciti a far partite i lavori – dice il vice sindaco Giacomo Onnis –. Si tratta di un intervento fondamentale per il nostro paese perché il ponte collega una parte dell’abitato con quella in cui si trovano la stazione, le scuole e la zona delle cooperative, ma anche per chi da Serramanna, Serrenti, Villacidro lo attraversa quotidianamente. Uno studio sul traffico realizzato qualche anno fa aveva evidenziato circa quattromila passaggi al giorno, un dato importante».

I lavori avranno un impatto notevole sulla viabilità del territorio. «Sappiamo che l’opera causerà dei disagi, ma bisognerà avere pazienza perché sarà utile a tutti e consentirà di avere un percorso più sicuro non solo per gli automobilisti ma anche per le tante persone, compresi i ragazzi diretti a scuola, che percorrono il ponte a piedi o in bici», conclude il vicesindaco Onnis.

Le regole

L’ordinanza che regolerà la viabilità per i prossimi sei mesi prevede il senso unico alternato che sarà regolato dai semafori, il divieto di transito in via Gobetti, nel tratto compreso tra via Roma e piazza Urracci (sarà consentito il passaggio ai residenti). «Per garantire la massima fluidità, considerata la difficoltà di svolta sul viadotto e tenuto conto del divieto di transito già vigente sul viadotto cavalcaferrovia che collega il viale Stazione con la strada statale 293, per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati sono individuati i seguenti percorsi alternativi: quelli provenienti da Villacidro e dalla zona della cooperativa La Collettiva dovranno proseguire per la rotatoria e Statale 293 verso il bivio di Villasanta e Statale131 sia in direzione Oristano che verso Cagliari (evitando incolonnamenti nel centro abitato) – si legge nell’ordinanza –. Chi proviene da Sanluri o dal bivio di Villasanta-Statale 131 alla rotatoria della Statale 293 dovrà proseguire alla prima uscita per Villacidro. È consentito l’accesso dalla rotatoria successiva, unicamente per la zona artigianale (zona La Collettiva) o per via Vallermosa. Chi proviene da Cagliari o Serrenti per raggiungere la zona oltre la ferrovia si consiglia di proseguire a Serrenti lungo la Statale 131 sino al bivio Villasanta e raggiungere Samassi attraverso la Statale 293 e svolta alla prima uscita della rotatoria direzione Villacidro».

Infine, per i mezzi pesanti provenienti da Serramanna e diretti oltre la ferrovia: «Dovranno proseguire dopo il ponte verso viale Stazione, via Sanluri, la rotatoria sulla Statale 293 in direzione di Villacidro». ( m. c. )

