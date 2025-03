Lavori sul ponte: attesa finita 

Due milioni di euro e sei mesi di cantiere per la manutenzione straordinaria del ponte Anas che scavalca il fiume Mannu, tagliando in due l’abitato di Samassi. I lavori prenderanno il via lunedì, a partire dalle 7, e fino a settembre è vietato il transito di autotreni, autoarticolati e autosnodati, per gli altri veicoli è previsto il senso unico alternato regolato da un semaforo.

I disagi

La notizia, attesa da anni, preoccupa i residenti, in particolare i lavoratori dei campi. «Per la maggior parte – dice il titolare di un’azienda, Luigi Setzu – le terre coltivate si trovano oltre il ponte, per arrivarci e trasportare i prodotti dobbiamo allungare di oltre 6 chilometri. Proprio nella stagione dei carciofi, la nostra eccellenza». Rassicura la sindaca Beatrice Muscas: «Comprensibili i disagi, come spesso ho ribadito la sicurezza viene al primo posto. Alla fine l’opera darà maggiore dignità e decoro all’abitato. I lavori li aspettavamo da tempo e finalmente sono arrivati. L’amministrazione si è spesa per la sicurezza dei veicoli e l’incolumità dei pedoni, nei referenti Anas abbiamo trovato ottimi interlocutori».

Il degrado

La struttura, parte integrante della Statale 196, è stata realizzata negli anni sessanta e, salvo piccole manutenzioni, abbandonata a se stessa. Le prime richieste di messa in sicurezza con lettere all’Anas, alla Regione e al Prefetto risalgono al 2020, quando l’allora sindaco, Enrico Pusceddu, si rese conto che non si potevano più ignorare le pessime condizioni della struttura. «L’incarico – ricorda Pusceddu – a una ditta specializzata per i rilievi del traffico stabilì che ogni giorno transitano mediamente sul ponte oltre 4.500 mezzi, 178 sopra i 10 metri di lunghezza. Dati che non stupiscono se si pensa alla mancanza di vie alternative, è l’unico ponte sul fiume Mannu del territorio». Cinque anni dopo apre il cantiere. «Le gravi condizioni – dice il capogruppo di minoranza, Giancarlo Melis – in cui versa il ponte vanno dalla barriere di protezione in ferro corrose e mancanti, deteriorata la struttura in calcestruzzo, marciapiedi stretti e rovinati. Un degrado generale aggravato dal fiume coperto di vegetazione. Ben vengano i lavori, sperando che non diventi l’eterna incompiuta».

Il traffico

La media annuale di un milione e 660mila automobilisti che attraversano il ponte, provenienti da cinque strade di accesso, a parte il transito dei perdoni, in particolare gli alunni per raggiungere la scuola, sono i dati che stanno alla base del piano traffico elaborato dal Comune per evitare incolonnamenti e intralci. Previste deviazioni dalla rotatoria della Statale 293, sia per chi proviene da Villacidro per imboccare la 131 in direzione Oristano e Cagliari, sia per chi arriva da Sanluri diretto all’uscita per Villacidro. L’accesso dalla rotonda successiva è consentito solo alla zona agraria La Collettiva e per la via Vallermosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA