Lavori sul lungomare, tempo di verifiche 

Sarebbe bastato un chiarimento immediato dei dirigenti ai dubbi sollevati dal presidente della commissione Lavori pubblici, Giuliano Uras, per spegnere sul nascere la polemica sulla predisposizione degli allacci fognari dei chioschi sul lungomare di Torregrande. E invece no. La replica, arrivata dopo due giorni con toni duri dei dirigenti Alberto Soddu e Sara Angius, e il silenzio della parte politica (il sindaco, interpellato, ha preferito lasciare ai tecnici la parola) hanno finito per alimentare il caso. Ora il parlamentino vuole vederci chiaro e pretende le carte progettuali sul tavolo.

La verifica

Nella convocazione della Commissione, mercoledì alle 8.30, il presidente Giuliano Uras è stato chiaro: «Lungomare di Torregrande, lavori ed interventi. Approfondimenti, illustrazione ed analisi della documentazione progettuale». L’obiettivo è, al di là di tutto, verificare il progetto e capire cosa è previsto per gli scarichi fognario dei chioschi.

I dirigenti

Secondo i dirigenti, non c’è alcun mistero: «Il progetto approvato prevede la realizzazione ex novo della rete delle acque bianche, della rete di illuminazione e della estensione della rete fognaria. Quello che non è previsto sono gli allacci fognari e idrici dei singoli edifici/chioschi in quanto non costituiscono opere di urbanizzazione primaria». Eppure, scorrendo la documentazione pubblicata nella sezione trasparenza dell’Unione Costa del Sinis-Terra dei Giganti, emergono passaggi che non dissipano alcune perplessità.

La relazione

Nella relazione del 2021 che accompagna la delibera di approvazione del progetto esecutivo della riqualificazione del lungomare (intervento di oltre 4 milioni di euro) si legge che «dalla documentazione messa a disposizione dal Gestore e in base al sopralluogo effettuato, l’area non presenta infrastrutture impiantistiche che consentano la raccolta e il drenaggio delle acque nere». E prosegue: «La rete collettrice risulta sviluppata lungo la parallela via Millelire, con alcune diramazioni che si sviluppano lungo le arterie viarie perpendicolari sino ad arrivare al confine del lungomare, confluendo all’interno di una stazione di sollevamento ubicata nell’aiuolatra le vie Stella Maris, Caboto, Millelire».

La soluzione

Un sopralluogo nel cantiere, aperto nella piazza della torre, conferma che oggi sotto il lungomare passa solo la condotta delle acque bianche. La relazione chiarisce però che «è stata prevista la predisposizione di una serie di pozzetti di ispezione collocate nell’area demaniale all’interno delle quali troverà alloggiamento un punto di recapito che fornirà il collegamento, attraverso una tubazione in Pead, alla rete di raccolta comunale». E definisce gli obblighi dei privati: «Le singole utenze collocate lungo l’area demaniale, come da intese con la Stazione appaltante, dovranno provvedere in proprio all’allestimento, unico per ogni predisposizione di una stazione di sollevamento con vasca e sistema di pompaggio per raccolta e smaltimento dei liquami».

Nel frattempo i chioschi continuano con le soluzioni d’emergenza. «Fossa settica e autospurgo una volta a settimana a 250 euro», racconta Giancarlo Manca del chiosco John.



RIPRODUZIONE RISERVATA