Lavori sul Foddeddu Collaudo negativo 

I lavori sul Foddeddu non soddisfano il collaudatore. Servono accorgimenti strutturali. In caso contrario il tecnico non rilascerà il nulla osta per dichiarare concluso l’intervento milionario commissionato per mettere in sicurezza il fiume. Il professionista ha sollevato perplessità rispetto a una parte dell’argine realizzato sulla sponda destra e, in particolare, quello relativo al muro in cemento armato compreso tra la sezione 23 e la sezione 32 per uno sviluppo lineare di 155 metri. Alla criticità si può rimediare tramite l’accumulo di pietrame a tergo del muro in calcestruzzo lungo una fascia di due metri in corrispondenza della fondazione del muro stesso per un metro di altezza.

Per bruciare i tempi per la definizione del collaudo dell’opera, necessario oltre che per la chiusura dell’intervento e la sua rendicontazione alla Regione, l’ufficio tecnico comunale ha richiesto all’impresa che cura la direzione dei lavori di elaborare un progetto di completamento finalizzato alla chiusura dell’iter amministrativo.

Richiesta soddisfatta in pochi giorni: la ditta ha presentato il piano extra che annuncia lavori per 42 mila euro. Salvo nuove criticità, quello appena approvato dovrebbe essere l’ultimo progetto nella lunga procedura per la sistemazione del Foddeddu, il fiume che in più di una circostanza ha provocato disastri all’interno dell’abitato. Soprattutto nel centro storico, dove in occasione delle alluvioni del 1993 e del 2008 l’esondazione del fiume ha creato danni ingenti. Il fiume, che sembra non esistere nelle stagioni più aride, continua a far paura. (ro. se.)

