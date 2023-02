Lavori sui viadotti, dirigente dell’Anas davanti al gip 

Le intercettazioni disposte dal gip di Napoli, su richiesta della Dda della Procura di Napoli Nord nell’ambito di un’altra indagine che portò alla luce anche un tentativo di corruzione durante i lavori sui viadotti Navile e Sa Pruna, al chilometro 6 e 10 della statale 389 Nuoro-Lanusei, che sarebbero stati ristrutturati con materiale scadente, non sarebbero utilizzabili. È quanto ha sostenuto la difesa del funzionario del compartimento Anas della Sardegna Antonio Giacobbe (difeso da Matteo Pinna), indagato per corruzione, in relazione proprio a lavori stradali eseguiti nel Nuorese da Francesco e Salvatore Nicchiniello che nel 2015 si occuparono di ristrutturazione e consolidamento dei ponti vicino a Nuoro.

La ristrutturazione avvenne in difformità dai progetti iniziali e con materiali di qualità inferiore. La vicenda vide ben 37 indagati, ma per molti di loro la Procura ha chiesto l’archiviazione, perché i reati sono ormai prescritti. Ieri nell’udienza stralcio davanti al gip di Nuoro Giovanni Angeliccio, dove sono rimasti indagati i Nicchiniello e Giacobbe per la corruzione, è stato il legale dell’Anas, parte lesa con l’avvocato Carlo Antonio Maria Brena, a sostenere che i decreti autorizzativi sono validi, e comunque sono presenti le prove documentali di falso e sulla fornitura di materiale diverso “tarocco”, ha sostenuto il legale Anas, certificato anche da giudizi tecnici peritali. Il giudice si è riservato su ogni decisione.

Nel febbraio 2018 l’Anas aveva chiuso i viadotti per effettuare le prove di carico e il collaudo statico sui lavori di ristrutturazione dell’impresa Nicchiniello Spa che si era aggiudicata l’appalto da 9,5 milioni di euro. Ma i costruttori avrebbero falsificato verbali e documenti non esitando a corrompere il funzionario pur di impiegare minori quantità di fibre di carbonio e un acciaio di qualità inferiore (S355 al posto di S355 Jow), o a usare pali non certificati e non saldati a quelli esistenti. Giacobbe nel 2017 avrebbe preso una tangente da 10 mila euro, consegnata al rifornitore Erg di Mamoiada, e la società riconducibile alla famiglia della moglie ebbe in affidamento dei servizi di raccolta di rifiuti.

