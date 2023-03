Lavori sui pozzetti fognari, traffico in tilt 

Operai al lavoro in viale Colombo. Nei giorni scorsi Abbanoa ha effettuato un intervento per la sostituzione di tre pozzetti fognari nel tratto a pochi passi dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi. I lavori sono stati portati avanti su richiesta del Comune perché i tombini risultavano poco stabili. Le squadre hanno lavorato fino al pomeriggio con inevitabili disagi per il traffico. Lunghe code si sono formate fin dall’altezza dell’ipermercato Carrefour. Per lavorare in sicurezza infatti è stato necessario chiudere una carreggiata e circondare di volta in volta i pozzetti con le transenne in attesa che asciugasse il cemento.

La situazione è tornata alla normalità soltanto quando gli operai hanno effettuato i ripristini e riaperto tutta la strada. Abbanoa era intervenuta di recente sempre in viale Colombo per la rottura della condotta. Anche in quel caso, era cominciato subito l’intervento di ripristino che era terminato nel pomeriggio.

Sono numerosi in città i tombini traballanti che non solo sono un pericolo ma che tengono svegli i residenti perché quando le auto vi passano sopra fanno un rumore infernale. Qualche settimana fa all’incrocio tra via Turati e viale Colombo un pozzetto era franato creando gravi rischi per il traffico. Era stato circondato con le transenne fino alla riparazione. Intanto sono in dirittura di arrivo anche i lavori per la sistemazione del nuovo bitume in via Beethoven. È stato prima grattato via il vecchio asfalto e poi sistemato quello nuovo. Nei prossimi giorni si provvederà a tracciare la nuova segnaletica, compresa la pista ciclabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA