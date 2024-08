Lavori sui binari della metro leggera: disagi e traffico rallentato in viale Marconi 

Ieri mattina il traffico in viale Marconi era insolitamente intenso. Code da Is Pontis Paris, auto ferme e a passo d’uomo. Di solito accade nei giorni più critici dell’anno quando dai centri dell’hinterland si va verso Cagliari per andare in ufficio o accompagnare i figli a scuola. Non in questo periodo.

Forse proprio per questo l’Arst ha deciso di operare sui binari del passaggio a livello in questo periodo. L’auspicio è che prima dell’inizio dell’anno scolastico i lavori per la realizzazione del doppio binario nella tratta Repubblica-Gottardo siano terminati. All’inizio di luglio il direttore generale dell’Arst, Carlo Poledrini, aveva rassicurato i tanti che ponevano domande su questo tema: «I lavori sono in fase di conclusione, a luglio dovrebbero esserci le prime visite tecniche da parte degli organi di vigilanza ministeriali. Speriamo che vada tutto per il meglio, non dipenderà da noi ma si sta cercando di accelerare perché la metro possa ripartire prima di settembre».

