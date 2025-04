Lavori su gallerie e viadotti, l’Anas ora investe 220 milioni 

«I soldi ci sono, adesso si può intervenire nei punti più critici della diramazione centrale nuorese della Carlo Felice».

Certo, anche all’Anas sono al corrente dei rallentamenti e disagi causati dai cantieri lungo strada, soprattutto in caso di pioggia come è accaduto ieri pomeriggio, ma quasi 220 milioni tutti assieme, dopo periodi di magra totale, sono manna dal cielo. Che arriva nel momento in cui l’ente che gestisce le strade sarde vorrebbe dotare l’arteria di standard migliori: «Di sicuro la maggior parte delle risorse», fanno sapere dagli uffici di via Biasi, «è destinata per ponti e viadotti».

Santu Antine

Tra Abbasanta e Nuoro gli interventi principali riguardano il risanamento strutturale e impiantistico della galleria Santu Antine.

L’importo è pari a circa 35 milioni di euro e i lavori sono in corso sulla fornice (l’arco di sostegno) sud e saranno completati entro l’estate. Invece i lavori nella galleria Berruilles a Budoni, del valore di 20 milioni di euro, sono stati terminati il 31 luglio 2024.

Marreri

Gli interventi nell’area di Marreri riguardano il consolidamento e il restauro conservativo dei 12 viadotti per un investimento totale di circa 37 milioni. A meno del viadotto C (riaffiorato nel 2024) al chilometro 53, sono tutti conclusi o in fase di conclusione. Entro l’estate i cantieri saranno rimossi.

Le tre gallerie

Poi ci sono le gallerie del tratto Nuoro-Olbia. Vale lo stesso discorso di Santu Antine: è in corso il ripristino strutturale e impiantistico urgente come previsto dalla normativa vigente (decreto legislativo 264/06). Sono gallerie inserite nella rete transeuropea denominata Ten-T e quindi con requisiti specifici. E così i lavori nella galleria Berruilles a Budoni, del valore di 20 milioni di euro, si sono conclusi il 31 luglio 2024. Nella galleria S’Iscala, a Siniscola, la canna (l’ingresso) sud è stata completata. A maggio verrà completata quella nord e la galleria sarà fruibile senza limitazioni. Solo quest’intervento, per una lunghezza di 1.440 metri, ha un valore di circa 60 milioni.

C’è poi la galleria San Francesco, sempre a Siniscola: il cantiere è stato aperto a metà 2023 e la canna nord è stata conclusa a novembre 2024. Valore: 36 milioni di euro. L’opera si è sviluppata per 900 metri. Riaperta al traffico anche la galleria di Li Cuponeddi a San Teodoro, su cui l’Anas ha investito 11 milioni. «A questi interventi si aggiungono gli investimenti, lungo tutto il tratto, di rifacimento dei manti stradali deteriorati in tratti specifici e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale», fanno sapere dall’Anas. «Inoltre, è prevista la sostituzione delle barriere New Jersey già installati in ampi tragitti e ancora in corso di sistemazione».

Dorgali

C’è, infine, con una spesa di due milioni, il restyling del viadotto Sos Puttos, all’altezza del chilometro 66,800, in territorio di Dorgali. È l'ultimo degli interventi tra quelli previsti per la riqualificazione dei viadotti dell’intero itinerario e sarà sottoposto a uno specifico piano di manutenzione.



