Lavori straordinari nella stazione ferroviaria: possibili variazioni nei collegamenti in treno 

Per dei lavori di manutenzione straordinaria nella stazione ferroviaria di Cagliari, da oggi a domenica 19 aprile, dalle 10 alle 14 circa, la circolazione ferroviaria nei tratti Cagliari–Cagliari Elmas–Decimomannu e Cagliari–San Gavino–Oristano subirà cancellazioni, modifiche di orario e di fermate con l’allungamento dei tempi di percorrenza.Previsto un servizio con bus tra Cagliari e San Gavino.

Trenitalia invita i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o sms per chi ha acquistato un biglietto digitale regionale. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA