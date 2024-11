Lavori stradali, riduzione di carreggiata e disagi 

In arrivo, a partire da oggi, modifiche al flusso stradale in due importanti strade di Monserrato. Si tratta di via Cesare Cabras e via del Redentore, dove da tempo gli automobilisti sono abituati a fare i conti con transenne che ostacolano la circolazione.

Dopo mesi di malumori, inizieranno oggi interventi mirati per il ripristino delle strutture stradali più malandate. In via Cabras, direzione Selargius, previste operazioni di riparazione delle caditoie che dureranno una settimana, da oggi fino a mercoledì prossimo. Gli interventi riguarderanno la corsia preferenziale, utilizzata soprattutto dagli autobus del Ctm, che sarà quindi chiusa al traffico, con il flusso dei veicoli deviato unicamente sulla corsia di sinistra. In via del Redentore, invece, i lavori interesseranno la riparazione del chiusino all’altezza del civico 106, nella carreggiata in direzione piazza Padre Serri, e andranno avanti per tre giorni, da domani fino a domenica. Per questo si renderà necessario il restringimento della carreggiata, e per garantire il doppio senso di circolazione verrà istituito un divieto, con rimozione forzata, lungo l’area adibita a soste. Anche le fermate del Ctm nei pressi delle zone interessate dalle manutenzioni saranno soppresse e sostituite da fermate provvisorie a breve distanza.

