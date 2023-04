Lavori stradali, proteste sui rattoppi 

I lavori di rifacimento di strade e marciapiedi proseguono. Inevitabili i disagi per gli automobilisti e i pedoni. Per questo il Comune ha chiesto pazienza, garantendo di vigilare sul rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento e cercando di ridurre al minimo i problemi per la circolazione. Stavolta sono i Riformatori a tuonare contro la Giunta. Il consigliere Alberto Corda, in una nota al vetriolo, sostiene che la città «sembra di nuovo sotto assedio. La viabilità è nel caos, i cittadini vagano alla ricerca di una via del centro da percorrere senza ingorghi per arrivare a destinazione. Sono passati pochi mesi dai lavori di sistemazione di alcune strade ma si possono vedere punti dell’asfalto rattoppati dopo essere stati riaperti, parrebbe per passare altre linee di fibra ottica».

Le critiche

Corda va all’attacco: «La Giunta – asserisce – non sembra aver programmato un unico intervento con le ditte aggiudicatarie degli appalti, che prevedesse prima la posa della fibra e subito dopo il rifacimento dell’asfalto per non dover riaprire. In alcune vie si sono già formate buche». Il consigliere di minoranza rincara la dose: «C’è poco controllo da parte dell’amministrazione sui lavori. Non pare esserci coordinamento e i cittadini devono avere tanta pazienza e rassegnazione. Una corretta programmazione avrebbe fatto sì che i lavori venissero eseguiti a regola d’arte ottimizzando i costi», dice Corda.

I residenti

I pareri dei cittadini su questo argomento sono variegati: «Ritengo le lamentele sui lavori alquanto esagerate», afferma Diego Mei, abitante della via Marco Aurelio: «È vero che i segni del passaggio della fibra ottica sono evidenti e sono fastidiosi sia esteticamente che a livello di circolazione delle auto e dei pedoni, ma in qualsiasi città ci sono questi problemi. La perfezione non esiste, i disagi sono inevitabili quando si eseguono lavori necessari e dobbiamo avere pazienza». Ottavio Lecis è residente in via Crasso. Dà ragione al consigliere Corda per metà: «È sotto gli occhi di tutti il fatto che le strade non rimangono intatte a lungo dopo essere state rifatte. Qui nella mia via ci sono alcune buche e avvallamenti, e i segni del rattoppo effettuato dopo la posa della fibra ottica. Nessuno può negarlo, vorremmo una strada asfaltata bene. Ma bisogna considerare anche che dove passano molte macchine a lungo andare si è punto e capo. Quando capita, occorre intervenire nuovamente, non mettendo una pezza ma rifacendo tutto l’asfalto».