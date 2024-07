Lavori stradali in tutto il paese 

Rivoluzione del traffico a Villaspeciosa, la nuova ordinanza riguarda via Matteotti, via Dante, via Garibaldi e via Eleonora D’Arborea. La modifica della circolazione è legata al completamento dei lavori per la realizzazione dei marciapiedi, che collegheranno via Scuola a piazza Croce Santa e Casa comunale. Via Matteotti verrà completamente chiusa al traffico mentre via Dante diventerà momentaneamente a doppio senso e il traffico sarà regolato da semaforo. Via Eleonora d’Arborea sarà accessibile solo per i residenti. Via Garibaldi, nel tratto a doppio senso, diventerà unico in direzione San Platano, pertanto non sarà possibile arrivare in via Dante da questa via; il divieto d’accesso sarà posizionato al numero civico nove. I disagi, necessari per garantire più sicurezza ai cittadini, dovrebbero durare circa venti giorni. (a. cu.)

