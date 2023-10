Lavori stradali,  il nuovo asfalto blocca il traffico 

Giorni di passione per gli automobilisti nuoresi costretti a sopportare (questa volta volentieri) il traffico che ieri e mercoledì è letteralmente impazzito in centro per i lavori della ditta che sta procedendo a stendere il nuovo manto di catrame.

L’intervento è in viale del Lavoro e in alcune via adiacenti. Iniziato mercoledì ha interessato il tratto che dalla nuova rotonda in viale del Lavoro, realizzata davanti all’ex caserma dei vigili del fuoco, arriva all’incrocio con via Lucania.

Strada ovviamente chiusa al traffico con il flusso dei veicoli diretti nella parte est della città e di piazza Veneto costretto a immettersi nella centralissima via Lamarmora.

Ieri anche viale Badu ´e Carros, nel tratto poco prima del carcere, era interdetto al traffico.

L’impresa incaricata dal Comune ha avviato le preparazione del fondo stradale in un lungo tratto disseminato di buche e di pezzi d’asfalto ammalorati. Anche in questo caso non sono mancati i disagi nella circolazione ma gli automobilisti hanno sopportato ben volentieri. «Ben venga un po’ di coda se si riesce ad asfaltare la città, certo se avvenisse in ore non di punta sarebbe meglio», hanno commentato.

