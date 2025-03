Lavori stradali, il Comune alla guerra 

Perdite che causano cedimenti, tagli stradali ripristinati male che si riaprono in brevissimo tempo, interventi tardivi. Dietro i gravi problemi di dissesto dell'asfalto a Monserrato ci sono anche tante controversie con le società di servizi pubblici, alcune delle quali sanzionate negli ultimi mesi.

La mappa

Uno dei casi più eclatanti in via Sant’Angelo: un cedimento formatosi l’anno scorso per una perdita d’acqua è stato riparato da Abbanoa dopo mesi, ma soltanto con un getto di cemento. Di conseguenza la buca si è riaperta, e per mettere un tappo a una situazione paradossale, quest’anno è intervenuto il Comune per bitumare. Sempre nel 2024 due cedimenti profondi provocati dalle perdite si sono verificati anche in via San Fulgenzio. Una prima falla è stata riparata solo con una toppa, il sistema ha nuovamente ceduto e si è generata un altro fosso. Malumori anche in via Zuddas, dove una buca è stata riparata solo dopo diversi solleciti, e in via Cabras dove un problema simile si è verificato nel marciapiede, poi chiuso da transenne. Non sono poche le perdite e aspettano da mesi di essere aggiustate. Accade per esempio in via Tito, dove si temono danni al manto stradale.

Le controversie

«Dove c’è una fuoriuscita d’acqua è evidente che stia per cedere l’asfalto, non bisognerebbe far passare più di qualche giorno per intervenire, invece spesso passano mesi», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Bisognerebbe tornare a quando aziende come Abbanoa avevano delle imprese fisse che riparavano in breve tempo. Per il momento possiamo solo mandare tantissime pec e nei casi più gravi le sanzioni». Multe che sono state inflitte anche a FiberCop, che dopo aver ripristinato i tagli stradali per la fibra, non ha però rifatto l’asfalto.

Il sindaco

«Abbiamo attivato azioni di risarcimento perché è vergognoso che a distanza di tempo non siano ancora arrivati i ripristini o si debba continuamente riaprire una strada perché non vengono fatti lavori strutturali», aggiunge il sindaco Tomaso Locci. «Come noi combattono tanti altri Comuni, è un problema che andrebbe sollevato a livello metropolitano». A seguito di trattative, alcuni risultati sono stati raggiunti. «Abbiamo ottenuto che le pezze di riparazione siano di almeno un metro, per una migliore tenuta. Inoltre», conclude Locci, «abbiamo fatto un accordo con Enel, per cui se un taglio dovesse creare disagi significativi alla strada, non interverranno solo con il rattoppo ma col rifacimento della strada stessa».

