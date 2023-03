Lavori stradali, divieti nel centro storico 

Cambia la viabilità nel centro storico. Da ieri e fino al 10 marzo in alcune strade sono istituite delle modifiche alla circolazione per la sistemazione di un cavo di un’azienda telefonica. Tutte le variazioni saranno in vigore dalle 8 alle 17.

Sarà istituito il divieto di sosta e in caso di necessità sarà chiuso il traffico, in via Dante, lato destro, nel tratto compreso tra via Guerrazzi e via Manin, in direzione di quest’ultima. Ancora in via Barletta sia nel lato sinistro, nel tratto compreso tra via Zara e via Dante in direzione di quest’ultima e nel lato destro in direzione della strada chiusa nel tratto compreso tra via Zara e il civico 46. I cartelli dei divieti che avvertono gli automobilisti sono già stati sistemati nei giorni scorsi e l’impresa che si occupa dei lavori dovrà provvedere a proprie spese all’istituzione di tutta la segnaletica di cantiere e a informare giorno per giorno la Polizia locale dell’avanzamento dei lavori, concordando eventualmente anche delle modifiche al cronoprogramma degli interventi.

Proseguono in diverse strade anche i lavori per la posa della fibra ottica. Nei giorni scorsi gli operai erano ancora in via Porcu per la sistemazione di cavi senza scavi. Stesso intervento anche in via Turati. In altre strade invece si sono portati avanti anche tagli stradali come in via Brigata Sassari e in piazza Azuni.

