Lavori stradali, Cinque Stelle all’attacco 

Il Movimento 5 Stelle di Monserrato va all’attacco sul rifacimento di strade e marciapiedi. «Nel 2020 il sindaco Tomaso Locci annunciò lo stanziamento di un milione di euro l'anno per garantire un contesto migliore nel quale poter vivere.

Il risultato dei lavori annunciati», scrive il consigliere Massimiliano Cao, «sono ripristini del manto stradale fatti che si sgretolano dopo una settimana; cordoli che interrompono gli attraversamenti pedonali; allacci che si interrompono misteriosamente a metà di una via». Viene citata via Zuddas, «dove sono avvenuti incidenti a pedoni a causa di dislivelli in una cunetta e in corrispondenza dei tombini. L'asfalto rifatto non ha risolto il problema». Il Movimento, ritiene grave «che alle segnalazioni non sia seguita una messa in sicurezza fatta come si deve». E chiede «se e quali verifiche siano state fatte sui lavori fatti, se ci siano state delle sanzioni e se si intenda ripristinare la sicurezza dove manca».

