Lavori stradali, cantieri per rifare l’asfalto aperti sino al 7 ottobre 

Continuano i lavori stradali nel centro di Sestu. Come previsto dalle ultime ordinanze è stato stilato un calendario che dovrebbe toccare quasi tutte le strade dell’abitato.

In questi giorni, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «abbiamo concluso i lavori in via Galilei e via Galvani, e si sta procedendo con via Costituzione, via Marzabotto, Via Ottaviano Augusto e Via Gorizia. I lavori si concluderanno tra il 2 e il 7 ottobre».

Si tratta di vie in pieno centro e dove l’asfalto era in pessime condizioni come segnalato da molti residenti. I lavori in molti casi porteranno a ridurre il traffico a una sola corsia creando qualche rallentamento che sarà temporaneo. «Continua l'importante lavoro di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi finalizzato alla sicurezza e ad un agevole utilizzo da parte dei cittadini», aggiunge la sindaca Paola Secci.

Novità anche sui lavori all’ecocentro, che puntano ad ampliarlo e a servire più rapidamente un maggior numero di utenti. «Nei prossimi giorni», spiega l’assessore Meloni «saranno realizzati i getti del nuovo piazzale e della rampa di carico che accoglierà fino a 12 cassoni di cui 4 autocompattanti. Stimiamo di concludere i lavori entro novembre».

