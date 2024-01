Lavori stradali, auto vietate da martedì  

Da martedì lavori in varie strade. In via Fiume, tra l’intersezione con via Isonzo e via Asiago, previsto il rifacimento della condotta delle acque bianche. Ci sarà divieto di transito e sosta per tutti i veicoli non autorizzati. Idem per via Cagliari, tra via Deffenu e la scalinata, da martedì al 2 marzo, per rifare il marciapiede. Unico senso di marcia e divieto di sosta in via Ragazzi del '99, con direzione da via Repubblica verso Biscollai, per fresatura, bitumazione e rifacimento dei marciapiedi sino al 21 febbraio. E ancora, dalle 7 alle 18 di martedì, verranno eseguiti lavori di getto di massetto di calcestruzzo all’ex convento delle Carmelitane scalze: anche qui divieto di sosta e transito. Si aggiungono altre vie per il ripristino della rete del gas con un rifacimento del manto stradale manomesso. Coinvolte, sino al 29 febbraio, le vie Lollove, Degli anemoni, Ragazzi del '99, Ciusa, Mughina, Puglie, Valverde, San Martino, Lombardia, Monte Jaca, Gialeto, Deffenu, Verdi, Tirso, Udine, Bainsizza, della Pietra, Martiri della Libertà, Majorana, Anglona, Matteotti, Donatori di sangue, Biscollai, delle Rose, Cagliari, Mannu, Sarpi, della Solitudine, Aspromonte, Tola, Catte, Foscolo, Veneto, Fratelli Cervi, Allende, san Domenico Savio, Kennedy, Tasso. E le piazze Italia, Veneto, dell’Ulivo. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA