Lavori stradali a sorpresa, traffico impazzito in via Nazionale 

Traffico paralizzato, lunghe colonne d’auto e automobilisti infuriati ieri in via Nazionale. I lavori stradali e non annunciati per il ripristino dell’asfalto dove nei mesi scorsi è stata realizzata la fibra, hanno creato per tutta la giornata disagi alla circolazione. Non solo, anche i cartelli per segnalare l’intervento, a detta di chi è rimasto bloccato in auto, erano poco visibili. Solo un semaforo all’inizio di via Mandas ha annunciato l’inizio di un cantiere e il senso di marcia alternato. Inoltre neanche la polizia municipale era presente per decongestionare il traffico. Il risultato? Auto incolonnate per tutta la mattina e il primo pomeriggio dall’incrocio di via Don Minzoni e via Rosselli fino all’uscita per la strada statale 554.

Insomma è stato l’ennesimo mercoledì da bollino nero per la principale arteria cittadina che soffre il problema del traffico. Via Nazionale ogni giorno viene attraversata da centinaia di macchine e pendolari, by-passando buona parte del traffico dell’hinterland e dell’Ogliastra. Ma ieri era appunto più ingolfata del solito, soprattutto nelle ore più trafficate della mattina. Ma non è ancora finita: i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni, con restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati anche in altre strade cittadine.

RIPRODUZIONE RISERVATA