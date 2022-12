Lavori, stop agli allagamenti 

Il cantiere si sposterà lungo gli imbocchi delle strade laterali di via Roma: «Verranno riasfaltati e livellati alla pavimentazione di via Roma – precisa il vicesindaco Andrea Grussu – Quest’estate si è provveduto a bitumare l’accesso a via Trieste». In particolare, si opererà sui raccordi di via Cavour e via Azuni: «Verrà ampliato lo slargo all’altezza dell’incrocio tra via Roma e via Azuni, dove verrà riposizionata una vecchia fontanella», spiega il sindaco Pili.

Battute finali per i lavori di riqualificazione delle vie del centro storico di Terralba, avviati la scorsa estate con la pavimentazione in pietra del tratto pedonale di via Roma. I nuovi interventi, programmati per il prossimo gennaio, punteranno a migliorare la rete fognaria e completare la pavimentazione di un vicolo cieco adiacente a via Roma.

Stop ai rischi

L’obiettivo sarà quello di eliminare il rischio di futuri allagamenti a seguito di forti piogge. «Si tratterà di prolungare la fognatura e installare nuove griglie per migliorare la raccolta dell’acqua piovana», anticipa il sindaco Sandro Pili. Si metterà così fine a un problema che si è presentato lo scorso settembre a seguito di acquazzoni eccezionali, che hanno destato preoccupazioni tra gli abitanti e gli esercenti del centro. «Criticità che tuttavia – sottolinea il sindaco – non sono legate agli interventi già effettuati in via Roma».

Arredo urbano

Le intersezioni stradali verranno poi rivalorizzate, con nuovi pali della luce al led ed elementi di arredo urbano: «Nello slargo di via Azuni, per esempio, verranno installati un nuovo cestino per i rifiuti e una bacheca informativa – prosegue il sindaco – si interverrà anche sullo spazio di collegamento tra via Roma e piazza Cattedrale, con l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e l’aggiunta di altro arredo urbano». «Verranno infine posizionate le fioriere per separare l’area pedonale dal percorso veicolare e per ultimo si completerà la segnaletica stradale», conclude il vicesindaco Grussu.

L’opera

I nuovi lavori in programma a Terralba sono frutto di una variante in corso d’opera approvata dalla Giunta comunale lo scorso giugno, che aveva tra gli obiettivi principali il livellamento dei raccordi stradali che facevano da collegamento a via Roma. Per la realizzazione di questi interventi migliorativi, la Giunta ha approvato di recente la riprogrammazione delle economie ottenute dai lavori conclusi in estate: «Al Comune sono avanzate delle somme dal progetto originario, che serviranno per le nuove modifiche proposte nella variante in corso d’opera», spiega il sindaco.

Saranno gli ultimi passaggi di un progetto che ha avuto le sue prime fasi nel 2015, quando l’amministrazione di Terralba era guidata da Pietro Paolo Piras. In quell’anno, il Comune partecipò al bando regionale, ottenendo nel 2019 un finanziamento, approvato dalla giunta Pili.

