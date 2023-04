Lavori sprint per salvare le dune di Orrì 

Senza le dune non esisterebbero le spiagge. Ecco perché è così importante l'intervento di salvaguardia e recupero del sistema dunale del lido di Orrì, da anni minacciato da specie aliene invasive e dall'azione erosiva marina.

Procedono speditamente gli interventi ad hoc nell'area sic (sito di interesse naturalistico) grazie a un progetto finanziato dal piano Rete Natura di 500 mila euro. Due gli interventi in corso: nella spiaggia de S'orologiu sono state eradicate specie aliene invasive che colonizzavano alcuni tratti della spiaggia come la acacia salignia e nelle aree da proteggere sistemi con pali e corde in modo da preservarle dal calpestio.

Il secondo intervento nella spiaggia di Foxi Lioni, qui attraverso tecniche di ingegneria naturalistica sono state stese bioreti in cocco e geostuoie in lana di pecora sarda.

Verranno poi piantumate specie autoctone come il ginepro che serviranno ulteriormente a proteggere le dune. E sistemi di intrappolamento della sabbia con barriere frangivento a scacchiera. La ditta che si è aggiudicata i lavori (Aree Verdi di Pattada) di questo primo intervento per un importo 336 mila euro con un ribasso del 27 per cento ha iniziato nel mese di marzo.

Gli interventi dovrebbero concludersi in un mese. Cartelli informativi segnaleranno la corretta fruizione della spiaggia ed eventuali divieti che si dovranno tassativamente rispettare.