«Lavori sì, ma niente info point» 

Una recente determina allarma. Crea confusione, incessante voglia di chiarezza su un immobile che sta a cuore a un’intera comunità. Oggetto: “Affidamento diretto per servizi e forniture relativi alla dotazione della connessione internet in fibra ottica presso il Centro culturale informativo Casa Satta”. La consigliera comunale di Progetto per Nuoro, Lisetta Bidoni, si rivolge al sindaco: «Devo leggere questo documento con preoccupazione? Andrea Soddu, di recente, ci aveva assicurato che il Centro culturale informativo sarebbe stato collocato da un’altra parte e che lì avrebbe creato l’“Officina municipale del sapere e della creatività”. Quindi, il sindaco non ha ancora rinunciato all’idea di trasformare la casa natale di Sebastiano Satta in un ufficio turistico?».

Destinazione d’uso

L’impressione è che sia ancora tutta da chiarire e da decifrare, per il rilancio di quella casa storica incastonata nell’incantevole piazza che porta la firma di Costantino Nivola. Dunque, nel capoluogo barbaricino l’abitazione del poeta Sebastiano Satta alimenta le polemiche e le discussioni. «Nella delibera del 24 dicembre 2019, citata nella nuova determina, si parla della volontà di far diventare Casa Satta un ufficio turistico - dice Bidoni -. Poi, di recente, abbiamo espresso tutto il nostro dissenso perché era emersa la volontà della Giunta di destinare l’immobile a “Officina municipale del sapere e della creatività”, anziché a sede della “Biblioteca dei Fondi” come già deliberato dalle precedenti amministrazioni». Lisetta Bidoni attacca: «Qui c’è scarsa trasparenza da parte dell’amministrazione. Il sindaco ci deve dire una volta per tutte cosa intende fare di questa casa. Deve assumersi le sue responsabilità».

Il sindaco risponde

Andrea Soddu non si sottrae. E puntualizza: «In Casa Satta, attualmente, ci sono dei ragazzi che stanno facendo un sito internet, con la catalogazione degli autori di Nuoro e degli artigiani. Già nei mesi scorsi c’era un cantiere Lavoras che faceva queste cose. Dunque, la nuova determina senz’altro è stata fatta per allacciare la corrente, la linea internet. Un domani, però, arriverà quella che è stata definita l’“Officina municipale del sapere e della creatività”. Ed è per questa destinazione d’uso che abbiamo ricevuto pure dei finanziamenti europei».

Poi Soddu aggiunge: «Dobbiamo dare questa connotazione, anche per non perdere quelle risorse. Al tempo stesso, però, nulla vieta che si possa dare una connotazione più legata a Sebastiano Satta. Per ora, e ribadisco è una cosa momentanea, lì resteranno per otto mesi i ragazzi assunti dal Comune con il contratto Lavoras». Andrea Soddu conclude: «Abbiamo una casa storica viva, con otto persone che stanno lavorando. Mi pare una cosa buona. Più avanti, comunque, il Centro informativo verrà trasferito da un’altra parte. Il futuro di quell’immobile è l’“Officina municipale”, dove potrà coesistere anche la “Biblioteca dei Fondi”».

