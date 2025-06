Lavori quasi finiti, ma per le auto bisogna attendere 

Si lavora anche in questi giorni a 40 gradi all’ombra. Ci sono gli operai che stanno ultimando il posizionamento dei basoli e il getto del calcestruzzo, ci sono gli altri che stanno ultimando la messa in opera del verde. Obiettivo: terminare quanto prima i lavori e restituire definitivamente via Roma (lato portici) ai cagliaritani. Ci siamo, dunque. La riqualificazione di via Roma arriva all’ultimissimo miglio, poi la parola passerà ai cagliaritani per il giudizio (come già accaduto lo scorso gennaio dopo l’inaugurazione del primo tratto riaperto). Ma, alla fine, quando aprirà? «In questo momento si stanno posizionando gli ultimi basoli», ne mancano appena venti per completare la pavimentazione, spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. «Terminata questa operazione, occorreranno 28 giorni per la maturazione dei materiali e rendere possibile il passaggio di auto e mezzi», dice ancora. Tradotto: per riaprire alle auto via Roma bisognerà attendere almeno la fine del mese di luglio. Se così sarà, l’amministrazione avrà impiegato 180 giorni per chiudere il secondo tratto, contro i 676 utilizzati per completare la prima parte. «Stiamo cercando di fare tutto ciò che e possibile per restituire ai cittadini via Roma, ma ci sono tempistiche tecniche che non possiamo abbreviare». ( ma. mad. )

