Lavori quasi conclusi, la piscina comunale sarà riaperta a giugno  

A breve sarà riaperta la piscina di Decimoputzu, mancano solamente i nuovi infissi. Intanto il Comune sta preparando la progettazione di quella parte dei vecchi spogliatoi che erano crollati a causa dell’alluvione di sei anni fa.Dopo un anno dall’inizio dei lavori, il cantiere è ancora aperto. Il sindaco Antonino Munzittu, assicura che la piscina riaprirà la prossima estate. «Stiamo per affidare a un ingegnere la progettazione per la messa in sicurezza», spiega. «Per il momento sarà aperta solamente d’estate, a partire da giugno, poi bisognerà ottenere altre risorse per fare in modo che si possa aprire tutto l’anno. Servirebbe un finanziamento per far sì che il servizio diventi permanente».

La piscina era stata chiusa per due motivi: da un lato il contenzioso tra Comune e chi la gestiva, dall’altro l’evidente necessità di manutenzione. Durante l’alluvione anche gli spogliatoi sono stati danneggiati. In questi ultimi anni, Decimoputzu ha ottenuto i soldi per la ristrutturazione attraverso l’Unione dei Comuni. Già dall’anno scorso il sindaco Munzittu aveva spiegato che «noi vogliamo far ripartire l’impianto. Parliamo di una struttura che avevo creato io e vorrei che bambini e adulti possano finalmente usufruire della piscina di Decimoputzu». I lavori sono in ritardo rispetto ai termini previsti. Ma si procede, e i putzesi aspettano di poter finalmente tornare nella piscina del loro paese.

