VaiOnline
Decimoputzu.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Lavori quasi conclusi, la piscina comunale sarà riaperta a giugno  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A breve sarà riaperta la piscina di Decimoputzu, mancano solamente i nuovi infissi. Intanto il Comune sta preparando la progettazione di quella parte dei vecchi spogliatoi che erano crollati a causa dell’alluvione di sei anni fa.Dopo un anno dall’inizio dei lavori, il cantiere è ancora aperto. Il sindaco Antonino Munzittu, assicura che la piscina riaprirà la prossima estate. «Stiamo per affidare a un ingegnere la progettazione per la messa in sicurezza», spiega. «Per il momento sarà aperta solamente d’estate, a partire da giugno, poi bisognerà ottenere altre risorse per fare in modo che si possa aprire tutto l’anno. Servirebbe un finanziamento per far sì che il servizio diventi permanente».

La piscina era stata chiusa per due motivi: da un lato il contenzioso tra Comune e chi la gestiva, dall’altro l’evidente necessità di manutenzione. Durante l’alluvione anche gli spogliatoi sono stati danneggiati. In questi ultimi anni, Decimoputzu ha ottenuto i soldi per la ristrutturazione attraverso l’Unione dei Comuni. Già dall’anno scorso il sindaco Munzittu aveva spiegato che «noi vogliamo far ripartire l’impianto. Parliamo di una struttura che avevo creato io e vorrei che bambini e adulti possano finalmente usufruire della piscina di Decimoputzu». I lavori sono in ritardo rispetto ai termini previsti. Ma si procede, e i putzesi aspettano di poter finalmente tornare nella piscina del loro paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 