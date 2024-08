Lavori quasi al termine, oggi decolla la nuova viabilità 

Scatta oggi la rivoluzione traffico nell’area attorno a viale Trieste. Il Comune, per consentire all’impresa di concludere i lavori di riqualificazione (di fronte all’assessorato regionale all’Ambiente) cambia la viabilità. La novità principale è il ritorno del vecchio senso di marcia, a salire verso piazza del Carmine (e non più a scendere verso via Roma, come era fino a ieri) in via Maddalena. Questo perché il tratto di via Roma, dall’incrocio con via Maddalena a quello con viale Trieste, resterà chiuso al traffico (ma aperto a residenti e attività commerciali) proprio per consentire di concludere i lavori. Questo perché le auto che da via Roma intendono raggiungere viale Trieste, e proseguire verso viale Sant’Avendrace avranno l’obbligo di svolta a destra in via Maddalena e, come in passato, passeranno in viale Trieste riqualificato (che si ricollegherà alla parte non interessata dai lavori).

Per gli automobilisti che arrivano da viale Trieste, direzione via Roma, non cambierà nulla rispetto a ieri: continueranno, infatti, ad avere l’obbligo di svolta a sinistra in via Pola e poi da lì raggiungere via Mameli che permette di immettersi nel Largo e rientrare in via Roma. Alla luce delle novità, il Comune comincia in maniera progressiva a ripristinare la vecchia viabilità (quella a cui i cagliaritani erano abituati prima dell’inizio dei lavori).

Novità anche per alcune fermate dell’autobus: in via Roma revocata la fermata in prossimità del civico 279, mentre in viale Trieste istituite due fermate in prossimità del numero civico 3 e 57.

