Lavori pubblici, via al piano da 20 milioni 

Da casa Cara al Campus della Scienza, passando per il restyling di scuole, palestre, dello stadio di via della Resistenza. Ma anche nuove piste ciclabili, parcheggi e la rinascita - in programma e in alcuni casi già concretizzata - di alcune strade. Un piano di lavori pubblici del Comune di Selargius che vale circa 20 milioni di euro, tra finanziamenti incassati anni fa e altri di recente. «Importanti investimenti che ci stanno consentendo di cambiare il volto della città, compreso il centro storico», commentano il sindaco Gigi Concu con l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

La lista dei cantieri

La lista dei cantieri in corso parte dall’Ecomuseo del paesaggio, che i selargini e non hanno potuto ammirare in parte durante la recente edizione di Sa Coja Antiga. Casa Cara, una delle più antiche dimore in città, acquistata e ristrutturata dal Comune con 1 milione e 800mila euro. «I lavori sono quasi completati», dice l’assessore Argiolas, «sarà la casa della storia selargina, all’interno di un polo museale comunale che si allarga alla Casa del canonico Putzu e alla Caserma Cavalleggeri». Restyling concluso nella chiesetta di San Lussorio, mentre a breve partirà il restauro della facciata a Casa Putzu.

Scuole e impianti sportivi

Nel mega piano di lavori pubblici in corso ci sono anche scuole e impianti sportivi. Risorse per la manutenzione degli istituti di via Roma, via Machiavelli, via Ariosto, via Leonardo Da Vinci, e nell’asilo nido di via Gallura. «Lavori necessari per rendere più sicure e moderne le scuole della nostra città».

Unico intoppo, il cantiere nella scuola Santu Nigola, finanziato con fondi del Pnrr e dove si è registrato uno stop lungo mesi per alcune perizie richieste. Interventi anche nelle palestre scolastiche via Custoza e via Parigi, con quest’ultima che tornerà ad ospitare le società sportive. E ancora: nel pallone di viale Vienna utilizzato dal basket, nel campo di via delle Ginestre pronto finalmente per partite e allenamenti di calcio, e nel polo sportivo Generale Porcu.

Le strade

Investimenti anche nelle strade. Da via Istria a via del Lavoro, in attesa che la colata d’asfalto arrivi nella borgata Santa Lucia. Nell’elenco c’è poi la rinascita di piazza don Piras, dove i lavori sono finiti. «Un punto nevralgico dove prima regnavano abbandono e comprensibili lamentele dei residenti, ora abbiamo un parcheggio pubblico al posto dell’ex cinema e di un vecchio rudere pericolante, e la piazza sistemata», ricorda Argiolas. In partenza i lavori da 2 milioni e mezzo per il serpentone ciclabile che attraverserà la città, mentre sono alle battute finali quelli per la messa in sicurezza del Riu Nou.

Un piano di opere pubbliche che arriva sino alla zona di Cuccuru Angius, lì dove si sta completando il Campus della Scienza con la sede dell’Agenzia spaziale italiana. «In continuità con quanto fatto nei cinque anni passati», conclude il sindaco, «proseguiamo con importanti investimenti sul territorio. Siamo certi che al termine della consiliatura lasceremo una città più sicura, moderna e con un volto sicuramente nuovo e più rispondente anche alle esigenze dei nostri concittadin».

RIPRODUZIONE RISERVATA