Monserrato.
23 novembre 2025 alle 00:41

Lavori pubblici, tre milioni dalla Regione 

Il comune di Monserrato ha ottenuto finanziamenti per oltre 3 milioni di euro attraverso la partecipazione a diversi bandi regionali. A comunicarlo è il sindaco Tomaso Locci, che definisce il risultato come «un passaggio significativo per il nostro territorio».
Tra gli interventi in programma figura la messa in sicurezza idrogeologica di via del Redentore, finanziata con 400 mila euro, a fronte di un cofinanziamento comunale pari a 50 mila euro. «Si tratta di una zona che presenta criticità note da tempo – afferma Locci –. I sottoservizi risalgono a oltre vent’anni fa e non garantiscono più un deflusso adeguato: l’obiettivo è eliminare gli allagamenti ed evitare problematiche tra acque bianche e acque nere».
Un altro finanziamento di 400 mila euro riguarda la zona di Riu Mortu, con opere indirizzate alla mitigazione del rischio idraulico. «Sono interventi mirati, frutto di una programmazione definita. Non solo, interesseranno anche altre strade come San Fulgenzio e via Cesare Cabras», sottolinea il sindaco. Locci ricorda inoltre che il Comune ha destinato 5,5 milioni di euro al rifacimento delle strade. «Stiamo operando a 360 gradi. Il lavoro è consistente e rimane molto da fare, ma la programmazione è presente. La burocrazia purtroppo rallenta i processi e negli apparati pubblici fa da regina. Questi finanziamenti dimostrano che la nostra pianificazione è riconosciuta e che Monserrato può intercettare risorse importanti. Oltre che un lavoro minuzioso da parte dell'assessore Raffaele Nonnoi», conclude.

