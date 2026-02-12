Lavori pubblici, sul tavolo 34 milioni 

A Monserrato ci sono sul tavolo 34 milioni di euro per le opere pubbliche fino al 2028. La Giunta Locci ha adottato il programma triennale dei lavori: dei quaranta progetti previsti per i prossimi tre anni, dieci sono quelli iscritti all’annualità 2026 per un totale di 9,2 milioni di euro.

Dove si interverrà

Confermata, innanzitutto, la maxi-riqualificazione del mercato civico da 5,5 milioni. Diverse voci riguardano i completamenti di progetti avviati, dal centro sociale “Casa Pani” all’ecocentro, fino al nuovo blocco di loculi cimiteriali. Quest'anno vedrà la luce anche il primo lotto per l’ampliamento del camposanto, sul piatto 550 mila euro. Ai nastri di partenza, inoltre, la manutenzione straordinaria di via Cabras. Tra le novità, la realizzazione di una strada complanare alla statale 554, dal costo stimato di 400 mila euro, collocata nei pressi del polo commerciale che sta nascendo in via Giulio Cesare. «Un progetto frutto di un accordo preso con l’Anas, dato che nella zona sono in atto importanti trasformazioni», spiega il sindaco Tomaso Locci. «La realizzazione delle strutture commerciali comporterà un aumento di presenze e di mezzi, questa nuova strada sarà un vantaggio sia per il polo che per la nostra città».

Oltre un milione di euro viene destinato all’ex scuola media di via Tonara, con l'obiettivo di ospitare uffici comunali, e sarà avviato il secondo lotto del consolidamento statico della struttura. Infine, 497 mila euro serviranno a riqualificare e valorizzare alcune strade del centro storico, come via del Redentore, via Tito e via Boezio. All'anno prossimo il restyling della piazza-incrocio tra via Giulio Cesare e via del Redentore, così come il completamento del plesso sportivo del Comparto 8 e l’adeguamento della rete ciclabile. Diversi altri interventi migliorativi su strade, scuole e strutture sportive attesi nel terzo anno di pianificazione.

Il caso via Riu Mortu

Piccolo giallo per quanto riguarda via Riu Mortu: la strada è in condizioni critiche e l’amministrazione ha già annunciato il via ai lavori in primavera, ma nel programma triennale la manutenzione straordinaria dell’asfalto figura solo nel 2028. Chiarisce l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi: «Il progetto ha ottenuto un finanziamento dalla Regione e va completato entro il 31 dicembre di quest’anno, se le cifre vengono inserite negli anni successivi è unicamente perché al Comune arriveranno in seguito i fondi anticipati per l’intervento». Infine, «all’elenco delle opere aggiungeremo anche progetti già appaltati e finanziati con i fondi del 2025, come il secondo lotto del centro diurno “Casa Masala”, pronto a partire verso metà marzo», conclude Locci.

