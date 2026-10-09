Lavori pubblici, sul tavolo 12,5 milioni 

Quindici interventi per un valore complessivo di 12 milioni e 502 mila euro, dieci opere in più rispetto alla precedente programmazione. È il programma dei lavori pubblici aggiornato di Sestu, collegato alle linee di mandato 2026-2031 e approvato in Consiglio comunale.

Pioggia di soldi

Un piano che porta il valore delle opere dai precedenti 3 milioni e 900 mila euro a oltre 12 milioni e mezzo e concentra le risorse su alcune priorità indicate dalla maggioranza: mobilità sostenibile, manutenzione e sicurezza delle strade, impianti sportivi, ambiente, reti idriche e fognarie e servizi cimiteriali. «La programmazione dei lavori pubblici consente di dare concretezza alle finalità e agli obiettivi strategici dell’amministrazione» spiega in Aula l’assessora al Bilancio Sandra Licheri. «Trattandosi di un’amministrazione nuova, la programmazione viene effettuata sulla base delle linee programmatiche di mandato portate in Consiglio il mese scorso».

Le opere

Tra gli interventi economicamente più rilevanti ci sono i 3 milioni e 50 mila euro destinati alla ciclopedonale da via Monserrato alla chiesa di San Gemiliano, i quasi 2 milioni dell’accordo quadro per la manutenzione della viabilità pubblica e gli investimenti sugli impianti sportivi che nel complesso sfiorano i 4 milioni. A questi si aggiungono quasi 700 mila euro per l’ampliamento e adeguamento del cimitero, 305 mila euro per il Centro del riuso, 180 mila euro per la riqualificazione degli spazi esterni degli spogliatoi della palestra scolastica Anna Frank in via Ottaviano Augusto e 700 mila euro per la rete di raccolta delle acque meteoriche e il collettore fognario Sestu-Elmas. La ciclopedonale è suddivisa in due lotti da un milione e mezzo e un milione e 550 mila euro ciascuno. I due stralci dovrebbero coprire l’intero percorso che andrà dal quartiere Ateneo a San Gemiliano, ma il progetto è ancora in una fase iniziale e dovrà essere definito con la successiva progettazione.

Le new entry

Tra le novità elencate in Aula c’è il Centro del riuso, che sorgerà nella nuova area recintata annessa all’ecocentro comunale. «Si tratta di un capannone per i beni destinati allo smaltimento da parte dei privati, ma che possono avere una seconda vita» spiega il consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Matteo Taccori. «Siamo uno dei cinque Comuni in tutta la Sardegna che ha potuto godere di questo contributo, perché abbiamo già un ecocentro adeguato alla normativa. Questo ci ha dato punteggio e ci ha fatto ottenere anche questo finanziamento». L’obiettivo è quindi tradurre in interventi concreti le priorità del mandato. «È il primo passaggio con cui le linee programmatiche vengono tradotte in opere, importi e annualità» sottolinea il sindaco Michele Cossa. «L’obiettivo è dare continuità agli interventi utili già impostati e, nello stesso tempo, introdurre le nuove priorità».

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