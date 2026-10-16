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Sassari.
17 ottobre 2026 alle 00:13

Lavori pubblici, spesi oltre 7 milioni 

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Sette milioni di euro in 20 mesi. È quanto speso dal Comune di Sassari per la manutenzione dei 71 edifici scolastici in capo a Palazzo Ducale, a cui aggiungere 9 asili nido, raggruppati in otto istituti comprensivi, distribuiti tra la città e le borgate. Sono alcune delle cifre riferite ieri, in commissione Lavori pubblici, dall’assessore Salvatore Sanna e dal dirigente Pier Giovanni Melis. Tra queste il milione e 100mila euro, ottenuto tramite bando ministeriale, con cui si sta adeguando la normativa per la sicurezza, dall’antincendio alle scariche atmosferiche, per le scuole di San Donato, San Giuseppe, via Porcellana e Monte Grappa. È stata bandita poi la gara per i 7 accordi quadro, relativi alla manutenzione idraulica ed edile degli edifici. «Abbiamo ricevuto 561 domande - dice Sanna - che gli uffici stanno vagliando». Il patrimonio è di tale entità, e il più delle volte datato, con vincolo della Soprintendenza, da richiedere continui interventi. «Riceviamo centinaia di segnalazioni - riferiscono i vari rup degli istituti - dai flessibili ai giochi». Oltre al presente si punta al futuro, cercando risorse per scuole abbandonate, come quella di piazza Sacro Cuore, o per riqualificare gli edifici di Sant’Orsola e via Baldedda, attraverso il bando Iscola. (e. f.)

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