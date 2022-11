Lavori pubblici,  sì al parco fluviale Decolla il nuovo Puc 

Nuovo Puc, tanti lavori sul territorio e molte novità. Una seduta importante del Consiglio comunale ha permesso di tirare le fila – lunedì sera – su una serie di iniziative che si concentreranno sul centro di Sestu, ma non solo. A cominciare dalle opere pubbliche.

Opere pubbliche: la prima novità si chiamerà Casa della Musica. Sorgerà in via Gorizia, nella ormai abbandonata sede dell’Associazione Ex Combattenti e Reduci. Dopo la demolizione del vecchio edificio, il nuovo spazio ospiterà piccoli spettacoli teatrali, proiezioni, laboratori, per una spesa di 2 milioni e 400mila euro. Poi c’è l’area in via Piave, lungo il rio Matzeu, da tanto tempo incolta, e sarà rinnovata investendo 3 milioni e 254mila euro per creare un parco ludico-sportivo. Infine, una struttura rivolta a persone con disabilità in viale Vienna al posto dell’ex Casa dell’Anziano. Completamente nuova e attrezzata, ospiterà corsi, laboratori, attività. Insomma una serie di interventi che cambieranno il volto della cittadina. La data prevista di fine lavori è il 31 marzo del 2026. Quanto alle spese, il conto è di sei milioni di euro in totale, parzialmente a carico del Comune, il resto sul conto del Pnrr. Più un milione e mezzo per il rifacimento della strada “Sa Cantonera”, con un nuovo asfalto, illuminazione e marciapiedi. «Con l’approvazione di queste delibere abbiamo inserito progetti molto importanti che delineano lo scenario futuro di Sestu e gli obiettivi che come amministrazione ci siamo posti. Una cittadina culturale, verde, ecologica e inclusiva», dichiara la sindaca Paola Secci.

La programmazione

Poi c’è il nuovo Puc. Dopo 12 anni è venuto il momento di un nuovo piano urbanistico comunale: «l’impostazione della variante del Puc deve partire da una pianificazione coerente con le infrastrutture presenti e future, e nel rispetto del territorio e dell’ambiente», come spiega il vicesindaco, Massimiliano Bullita

Tra le prerogative del nuovo piano, l’amministrazione comunale cita «la rivisitazione delle zone commerciali, artigianali e di servizi dislocate lungo la SS131, ma anche trovare il giusto equilibrio tra crescita della popolazione residente e disponibilità di aree, garantire alloggi qualitativamente migliori in termini di abitabilità con spazi equilibrati, confortevoli e ambienti regolari, oltre che energeticamente efficienti». Non meno importante poi, è «individuare soluzioni di connettività», leggi trasporti e strade, «tra l’aggregato urbano centrale e i quartieri Villaggio Ateneo e Cortexandra». Un altro punto riguarda la zona di San Gemiliano, storica e molto importante per tutti i sestesi, che sarà sottoposta a un’analisi per valutare le scelte urbanistiche appropriate.