Lavori pubblici, scontro in Consiglio 

L’anno sta per giungere al termine e per Assemini è ora di bilanci. Il primo consuntivo portato all’attenzione dell’ultimo Consiglio comunale ha riguardato le opere pubbliche avviate e portate a termine durante il 2024. A detta della minoranza tra i 20 progetti finanziati con 24 milioni di euro solo 2 avrebbero trovato compimento. La maggioranza non ci sta, sostenendo di aver spianato la strada alla maggior parte degli interventi previsti dal programma triennale 2024-2026.

Le critiche

«Per il 2024 - ha commentato in Aula il capogruppo del Partito Democratico Alessandro Casula - era stato previsto di spendere 24 milioni di euro. A oggi constatiamo che solo 410 mila euro sono stati utilizzati (210 mila per l’impianto di climatizzazione delle scuole via Di Vittorio e 200 mila per la progettazione del palazzetto dello sport). Il futuro della città si scriverà con un anno di ritardo e ci auspichiamo che nel 2025 ci sia un cambio di tendenza».

Concorda il pentastellato Diego Corrias: «Un programma di incompiute: tanti desideri ma nessun progetto. Da giugno 2023 a oggi non è partito un solo cantiere programmato da questa amministrazione. La nota più triste? Vedere la piscina comunale chiusa, vandalizzata e in stato di abbandono da oltre un anno. L’unica nota positiva? Entra finalmente nel programma la progettazione del nuovo palasport (da noi previsto in campagna elettorale) grazie a un emendamento del consigliere regionale Gianluca Mandas».

La replica

La replica non si è fatta attendere: «Il programma triennale - ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni - non racconta delle opere che sono state nel frattempo appaltate e concluse. In particolare abbiamo portato a termine 8 opere Pnrr: i lavori nelle scuole di via Asproni, via Di Vittorio, via Cipro, corso Europa; nei tre cavalcaferrovia; nei canali Santa Lucia, Gutturu Lorenzu, Piscina Matzeu e Terramaini. È alle battute finali il campo sportivo di Santa Maria. Tra le altre opere concluse nel corso del 2024 c’è anche l’intervento nella scuola di via Firenze, la ripavimentazione di piazza don Bosco, la realizzazione della pista ciclabile in corso America, in un tratto di corso Europa e nel ricongiungimento con la pista Assemini-Decimomannu. E ancora le rotatorie di via Piave, via Carmine, via Sardegna, gli attraversamenti pedonali di via Sardegna nonché la fine dei lavori del completamento dei nuovi loculi e l'ampliamento del cimitero. In fase di conclusione anche l’opera del rifacimento degli alvei del Rio sa Nuxedda».

«Nel 2024 - ha specificato il sindaco Mario Puddu - abbiamo portato a conclusione diverse opere nonché aggiornato, rivisto e adeguato vari progetti. Queste verranno appaltate nel 2025».

