Lavori pubblici, scintille tra i candidati 

«Le opere quasi concluse o in fase di avvio ammontano a oltre 5 milioni di euro». È questa l’eredità che secondo Federico Ledda, vicesindaco e ricandidato alle Comunali nella lista guidata da Alfonso Marras, lascia alla futura compagine governativa. Un’eredità criticata però dai suoi avversari che si presentano nelle altre due liste elettorali, con a capo rispettivamente Giuseppe Ibba e Alessandro Campus.

I cantieri

Si parte con la ristrutturazione, terminata, della scuola materna Rodari. L’intervento prevedeva lavori per oltre 400mila euro che servivano per l’adeguamento e l’ammodernamento dei locali interni ed esterni dell’istituto. Si prosegue con il restauro (in fase di chiusura) della Cattedrale per 700mila euro. «Qui gli interventi prevedevano risanamenti, rinforzi e coperture esterne, oltre alla messa in sicurezza delle pitture interne. Ed fase di conclusione mi piace ricordare i lavori di ripristino della viabilità rurale per 130mila euro e la realizzazione della nuova sala operativa di protezione civile nel Municipio, per 350mila euro», sottolinea Federico Ledda.

Inoltre si sono conclusi i due interventi di 70 mila euro ciascuno per la sostituzione degli infissi della scuola elementare Nurchi, mentre è in dirittura d’arrivo la ristrutturazione della media numero uno per 294mila euro.

In fase di avvio

Affidati ancora i lavori di bitumatura della strada di Badde Orca per 200mila euro e ugualmente in fase di avvio i lavori di bitumatura del centro urbano (300mila euro) e della nuova illuminazione del Castello di Serravalle (90mila euro). Altrettanto dicasi per la nuova scala di Turas con 130mila euro.

Procedono ancora i lavori di sistemazione del teatro (225 mila euro) che si prevede di concludere durante l’estate. Infine, per l’annoso problema del campo Italia, è stato trasmesso ieri al Comune il collaudo delle opere ed ora si può partire con la posa del manto erboso dopo il collaudo del sottofondo da parte della Lnd.

«Troppa superficialità»

Un quadro idilliaco che non trova d’accordo i rappresentanti delle altre due liste in campo. Angelo Masala, candidato e portavoce della lista con sindaco Giuseppe Ibba, racconta una storia diversa: «L' assessore piuttosto che aggiornare di continuo l'elenco delle opere che non finiscono mai, dovrebbe preoccuparsi dell'assenza totale di programmazione. La città ancora una volta per imperizia e superficialità, rischia di essere bloccata dagli scavi che stanno letteralmente mettendo a soqquadro fondamentali arterie cittadine. L'improvvisazione fatta a sistema».

Giudizio negativo anche del candidato sindaco Alessandro Campus: «Sono passati cinque anni senza che la città abbia visto conclusa un’opera. Tempo sufficiente per avere un campo sportivo, la palestra, la fruibilità della Torre di Bosa Marina, del teatro e del parcheggio di Santa Giusta. Però partono le bitumature, tipico intervento ad un mese dal voto».

RIPRODUZIONE RISERVATA