Lavori pubblici,  piano triennale da 49 milioni di euro 

La Giunta comunale di Elmas ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 che adesso dovrà essere vagliato dal Consiglio comunale. Previsti investimenti per 48 milioni di euro.

Tra i principali interventi previst per il prossimo anno (1,6 milioni in tutto) spiccano la realizzazione della rete di drenaggio e della condotta per lo scarico delle acque meteoriche in località Is Arenas e la sistemazione idraulica del rio Sestu. Sempre per il 2025 la messa in sicurezza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, delle strade del centro e del patrimonio edilizio comunale, nonché la riqualificazione di piazza Miraglia.

Le opere principali attese per il 2026 (10 milioni) prevedono il collegamento di via Bronte con la stazione ferroviaria, il recupero del complesso di Santa Caterina e la ristrutturazione del palasport in via Giliacquas, la realizzazione del parco archeologico Tanca e Linarbus e l’efficientamento energetico della scuola di via Don Palmas. Nel 2027 21 milioni di investimenti, di cui le spese maggiori riguardano la riqualificazione del centro storico e di piazza Padre Pio, la rifunzionalizzazione dell’ex municipio e la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA