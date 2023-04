Lavori pubblici, piano da 42 milioni 

Il lungomare di Porto Corallo, due poli scolastici, una nuova caserma dei carabinieri, il centro diurno per disabili, casa anziani e un palazzetto dello sport. Non è tutto: riqualificazione degli impianti da calcio e da tennis, zona artigianale in località Pranu Portu, sistemazione del cimitero, viabilità rurale, urbana ed extraurbana e altro ancora. Opere pubbliche per un totale di 42 milioni di euro da completare - o perlomeno avviare - entro i prossimi tre anni. Il piano è stato approvato dal Consiglio comunale con l’astensione della minoranza. Un piano imponente: «Stiamo dando una grande prospettiva di crescita a Villaputzu - spiega il sindaco Sandro Porcu - e un nuovo impulso all’economia e al lavoro. È un piano ambizioso ma non è un libro dei sogni irrealizzabile. Mi piace pensare che è sì un libro dei sogni ma è un sogno concreto e realizzabile che presto vedrà la luce».

Gli interventi

Tra i progetti più importanti quello del lungomare per un importo complessivo di 6 milioni di euro e i due poli scolastici (fondi Pnrr, 7 milioni di euro per scuola dell’infanzia e scuole medie ed elementari): «A Porto Corallo apriremo presto i cantieri - aggiunge Porcu - grazie ad 800 mila euro in arrivo dalle servitù militari che saranno utilizzati per il primo lotto in località Prumari. I progetti delle scuole poi dovranno essere appaltati entro pochissimo tempo». Per rispettare i tempi molto stretti del Pnnr “ci siamo dotati di un ufficio apposito con quattro professionisti - aggiunge il primo cittadino - che gestiranno i finanziamenti ottenuti e, sempre per conto del Comune, monitoreranno e seguiranno passo passo i singoli progetti».

La soddisfazione

L’assessore ai lavori pubblici Alessia Follesa mette in evidenza che «è stato fatto un altro importantissimo passo per dare un volto nuovo al paese. Siamo riusciti a realizzare una fetta importante del programma per il quale i cittadini ci hanno eletti e siamo già al lavoro per avere dei progetti pronti ai prossimi eventuali bandi Pnrr». Follesa aggiunge che «se siamo riusciti a portare così tanti finanziamenti a Villaputzu il merito è della profonda intesa tra amministrazione e uffici».