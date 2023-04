Lavori pubblici, pagano i privati 

Risparmio energetico e tutela dell’ambiente. Due obiettivi da raggiungere attraverso la stipula di un patto tra pubblico e privato. È la soluzione individuata dal Comune di Dolianova per la riqualificazione degli stabili comunali. Un intervento da un milione e mezzo di euro da attuare con lo strumento del project financing proposto dalla società veneta City Green Light.

La scelta

«Non è la prima volta che si fa – rivela la vicesindaca Daniela Sedda – è stato già sperimentato con la costruzione della piscina comunale. L’accordo con i privati si fa quando le amministrazioni non hanno le risorse professionali e finanziarie al loro interno. Questo per noi è un progetto ambizioso. L’utilizzo delle energie rinnovabili rappresenta il futuro. Iniziare dalle scuole significa dare priorità al benessere dei bambini, garantire loro un luogo accogliente e confortevole e, allo stesso tempo, educarli al rispetto dell’ambiente».

Il project financing consentirà di non perdere il finanziamento assegnato al Comune dalla Regione nel 2018 per l’efficientamento del municipio e delle scuole elementari e medie. Un contributo da circa 2 milioni di euro che ora andrà rimodulato: dall’intervento verranno escluse le scuole medie per le quali il Comune ha ottenuto a dicembre un finanziamento da 2,6 milioni di euro con i fondi del Pnrr.

I lavori