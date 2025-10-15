Lavori pubblici, nuovi fondi da Regione e Pnrr 

Cinque milioni per iniziare l'attesa riqualificazione delle Fornaci Picci, 600mila per completare la casa dei senzatetto di via Cilea dove i lavori sono già in corso, 350mila per la rinascita di piazza IV Novembre.

Via libera del Consiglio comunale alla maxi variazione di bilancio che spalma nuovi finanziamenti arrivati dalla Regione, e dal Pnrr, e risorse in cassa da spendere prima della fine dell’anno.

La manovra

La manovra economica è stata discussa durante l'ultima riunione del Consiglio, nell’Aula di via Porcu. In testa c’è il progetto delle Fornaci Picci, orfano dei fondi Pnrr ma che il Comune sta portando comunque avanti: a disposizione c’è il finanziamento garantito dalla Regione, 4 milioni e mezzo, e le risorse aggiunte dal Comune, mezzo milione, che serviranno per iniziare a la rinascita dell’ex complesso industriale di via Brigata Sassari partendo dal parco urbano.

«Appena le risorse regionali verranno trasferite procederemo con la gara», assicura l’assessore all'Urbanistica Aldo Vanini, «nel frattempo abbiamo chiesto ulteriori finanziamenti per proseguire con un altro lotto del progetto esecutivo che è stato già validato».

Nuovi progetti

L’elenco di nuovi progetti e iniziative finanziati con l’ultima variazione è lungo: risorse per il sociale, in gran parte nell'ambito del Plus Quartu-Parteolla, per la cultura, insieme al finanziamento regionale dedicato alla realizzazione di passerelle e zone ombreggianti in spiaggia per le persone con disabilità. Quasi 800mila per riqualificare tre spazi comunali: piazza IV Novembre, la piazzetta fra via Merello e via Marconi, e l’area verde di via Lombardia. «Centomila euro sono invece riservati per la formazione professionale del personale, altri 80mila per la digitalizzazione degli archivi comunali», spiega il vicesindaco Tore Sanna. Mezzo milione è per sistemazione del mercato di Flumini, 105mila per l'adeguamento degli spazi mensa nelle scuole di via Mar Ligure e via Inghilterra, 700mila per la caserma dei carabinieri di via Milano. «Una manovra che ci consente di recepire e investire le nuove risorse, adeguare la tempistica dei progetti, coprire le spese prioritarie, e garantire una gestione finanziaria sostenibile e conforme ai vincoli di legge», conclude Sanna.

L’opposizione

Gruppi di opposizione in ordine sparso. Voto contrario di FdI: «Tolti quasi 3 milioni dalla manutenzione strade, e ancora una volta si promettono riqualificazioni e trasformazioni difficilmente cantierabili entro la fine dell’anno”, le parole del capogruppo Michele Pisano. Sì del Polo civico, con Tonio Pani e Romina Angius, e dell’ala di centrosinistra in minoranza, con la dem Barbara Cadoni e Francesco Piludu di Cambiamo Quartu.

