Lavori pubblici, Maria Tegas sostituirà Daniele Deplano 

I cantieri lumaca costellano la cittadina. A Girilonga, sede del mercato, enormi cumuli di terra ingombrano la piazza. L’autunno è alle porte ma servirà altro tempo. E se i lavori per il polo scolastico sono ancora sulla carta, quelli dell’area attrezzata di Coroddis vanno piano al punto da essere oggetto di un’interrogazione in Consiglio da parte della minoranza. Sembrano invece evolversi al meglio le opere all’ingresso dell’area Pip. Tra le buoni notizie il bando di gara per l’aerofune, dopo due procedure andate deserte. Iscola, il progetto per il polo scolastico, dopo aver rischiato di svanire, ha appena superato la fase progettuale. Attualmente, sono in corso le ultime verifiche da parte della Regione. A fare il punto è Maria Tegas, vicesindaca, a cui il consigliere delegato Daniele Deplano, dovrebbe passare il testimone dei Lavori pubblici. «Il progetto per il volo dell’angelo è in gara, speriamo che porti dei frutti positivi. Su Girilonga stiamo chiudendo le terre armate, un sistema importante di ingegneria naturalistica che non impatta sul territorio. Poi proseguiranno con lo stradello e la piantumazione delle erbe. Se tutto procede, in un mese e mezzo dovrebbero chiudere. Nell’incrocio dell’area Pip lo svincolo è terminato, ma il cantiere non è chiuso: mancano i rallentatori pedonali rialzati. Sull’area attrezzata, lunedì dovrebbero stendere il tappeto, fare la staccionata e posizionare la panchina». (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA