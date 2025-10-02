Lavori pubblici, in arrivo 3,5 milioni extra 

La Giunta comunale di Decimomannu ha approvato nove progetti esecutivi relativi a lavori pubblici e sicurezza stradale. Lo ha fatto a ridosso dell’avvio dei festeggiamenti di Santa Greca, su indicazione dell’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis, mettendo sul tavolo le carte di un programma di opere dal valore di 3,5 milioni di euro.

Con l’ultima legge finanziaria regionale sono stati stabiliti gli indirizzi per la concessione di tutta una serie di contributi. Occasione ghiotta che il Comune decimese non si è fatta sfuggire: lo scorso luglio l’organo esecutivo aveva infatti deciso di partecipare ai bandi regionali con il fine di ottenere dei co-finanziamenti per una serie di opere che interesseranno strade, piazze e immobili nel centro abitato.

La viabilità

Tra gli obiettivi dell’amministrazione c’è quello di sistemare la viabilità cittadina: «Il primo intervento dal valore di 450mila euro - ha spiegato Salis - riguarda le vie Repubblica e Michelangelo, dove verrà rifatto il manto stradale, realizzato uno slargo per gli studenti che usufruiscono del trasporto pubblico e messi in sicurezza i marciapiedi». E ancora: «Ulteriori 450mila euro verranno spesi per il rifacimento della pavimentazione stradale e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in alcune vie centrali della cittadina. Inoltre 450mila euro serviranno per il miglioramento della sicurezza stradale delle vie Riu Concias, Parrocchia, Abruzzo, Marche, Piemonte, Friuli, Trentino, Tiziano e Temo».

L’ex Pretura

Grande rivoluzione anche in via Carducci: «La somma di 430mila euro - ha proseguito Salis - sarà investita per la messa in sicurezza e adeguamento dell’archivio comunale: sistemazione della parte esterna, abbattimento delle barriere architettoniche con montaggio di una piattaforma elevatrice e realizzazione del vano ascensore, sostituzione degli infissi esterni e delle porte interne, risanamento del calcestruzzo ammalorato e del controsoffitto». Stessa cifra verrà spesa per i locali che ospitano la Polizia locale: «L’intervento consisterà nel risanamento delle strutture in cemento armato e nella sostituzione completa degli infissi per garantire il risparmio energetico», dice Salis.

Non solo: «Altri 430mila euro serviranno per la riqualificazione del parco urbano tra via Delle Aie e via Carducci con rifacimento dei piani di calpestio, sistemazioni dell’arredo urbano e pavimentazione, adeguamento dell’illuinazione nonché installazione di attrezzature da gioco. E con ulteriori 430mila euro verrà riqualificata la fatiscente piazza con nuove pavimentazioni, sistemi di illuminazione, elementi di arredo, aree verdi e abbattimento delle barriere architettoniche».

Cimitero

«Infine 250mila euro serviranno per l’ampliamento del cimitero - ha concluso Salis - con l’apertura di un nuovo varco, la rimozione del cancello esistente, il risanamento della muratura, il completamento della pavimentazione e la sistemazione del vialetto esterno».

RIPRODUZIONE RISERVATA