Lavori pubblici, il piano in Consiglio 

Una riunione congiunta e didattica. È quella convocata ieri a Palazzo Ducale, adunando le commissioni II e IV, Bilancio e Lavori Pubblici, per riferire sul “programma triennale degli acquisti e dei lavori pubblici 2024/26”, percorsi incanalati dalla precedente amministrazione. Informando così i commissari di una serie di interventi anticipati di due anni rispetto all’avvio programmato e che riguardano soprattutto l’edilizia scolastica. Tra questi, come illustrato da Salvatore Sanna, assessore dei Lavori Pubblici e il dirigente del settore Pier Giovanni Melis, la demolizione in corso della scuola di via Artiglieria in vista della nascita del polo montessoriano, finanziata dal Pnrr con 4 milioni e 700mila euro. Oppure la manutenzione straordinaria della palestra del Sacro Cuore, o quella da 500mila euro di via Bottego appartenente all’istituto comprensivo San Donato. Uscendo dall’ambito scolastico, procede il cantiere per la travagliata riqualificazione del Palaserradimigni, sostenuta da 9 milioni di euro, e in cui si segnala un ribasso sui lavori del 18% con il risparmio da un milione di euro che il Comune reinvestirà. In fase di ristrutturazione anche i due dormitori per i senzatetto di via Duca degli Abruzzi e di via Frassetto. Il programma verrà votato oggi in consiglio comunale. (e.fl.)

