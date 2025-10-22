VaiOnline
Dolianova.
23 ottobre 2025 alle 00:26

Lavori pubblici, il Comune a caccia di sei milioni di euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Strade urbane e rurali, manutenzione di ponti, rigenerazione urbana, eliminazione di barriere architettoniche e recupero di vecchi immobili. C’è tutto questo nei 15 progetti del Comune di Dolianova che parteciperanno ai bandi regionali. La giunta comunale ha dato il via libera alla presentazione delle proposte, alcune accompagnate da progetti esecutivi, con richieste di finanziamento per oltre 6 milioni di euro.

La cifra più importante riguarda la manutenzione straordinaria del ponte della zona industriale, per la quale la previsione di spesa è di 1,5 milioni di euro. Cifre consistenti anche per il completamento della rete ciclabile verso il parco fluviale di Bardella (un milione), la manutenzione delle strade comunali di Baccu Cardu, Su Pauleddu e S’Ottu ‘e s’Ollu (500mila euro per ciascun intervento), il collegamento delle acque bianche nelle lottizzazioni Murgioni e Coop 100 (276mila euro), la riqualificazione di alcune vie cittadine (600mila euro) e l’eliminazione delle barriere architettoniche nel palazzo comunale, nella sede della Biblioteca e in viale Europa (450mila euro), il recupero dell’ex Pretura (225mila euro) e dell’ex bar di Su Cuccureddu (150mila euro). (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 