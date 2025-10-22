Lavori pubblici, il Comune a caccia di sei milioni di euro 

Strade urbane e rurali, manutenzione di ponti, rigenerazione urbana, eliminazione di barriere architettoniche e recupero di vecchi immobili. C’è tutto questo nei 15 progetti del Comune di Dolianova che parteciperanno ai bandi regionali. La giunta comunale ha dato il via libera alla presentazione delle proposte, alcune accompagnate da progetti esecutivi, con richieste di finanziamento per oltre 6 milioni di euro.

La cifra più importante riguarda la manutenzione straordinaria del ponte della zona industriale, per la quale la previsione di spesa è di 1,5 milioni di euro. Cifre consistenti anche per il completamento della rete ciclabile verso il parco fluviale di Bardella (un milione), la manutenzione delle strade comunali di Baccu Cardu, Su Pauleddu e S’Ottu ‘e s’Ollu (500mila euro per ciascun intervento), il collegamento delle acque bianche nelle lottizzazioni Murgioni e Coop 100 (276mila euro), la riqualificazione di alcune vie cittadine (600mila euro) e l’eliminazione delle barriere architettoniche nel palazzo comunale, nella sede della Biblioteca e in viale Europa (450mila euro), il recupero dell’ex Pretura (225mila euro) e dell’ex bar di Su Cuccureddu (150mila euro). (c. z.)

