Lavori pubblici, c’è un’eredità di 4 milioni di euro 

Sul versante opere pubbliche, a Calasetta, l’amministrazione comunale uscente, lascia un’eredità importante. Finanziamenti ottenuti per importanti lavori programmati ma non ancora avviati per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro.

«Si tratta di nuove opere che rappresentano un’idea di sviluppo sostenibile - dice Simone Baghino, assessore ai Lavori pubblici - come la pista ciclopedonale per le spiagge e la relativa illuminazione per i quali abbiamo ottenuto 500 mila euro. L’intero lavoro ha portato nelle casse del comune più di 4 milioni di euro, con finanziamenti e progetti approvati, alcuni pronti a partire già nei prossimi mesi». L’elenco è presto fatto: 700 mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza della Tonnara e della banchina. 880 mila euro per la riqualificazione urbana. Un milione e mezzo per la riqualificazione degli edifici più importanti come la scuola: «Su questo fronte – precisa - abbiamo dato priorità alla sicurezza dei nostri figli con gli interventi alla scuola di via Oberdan». Poi 230 mila euro per il rifacimento delle strade urbane e 600 mila euro per il miglioramento della viabilità di collegamento con il porto. Per l’area portuale invece è previsto il completamento con 900 mila euro. «Va precisato - dice Baghino - che i finanziamenti del porto necessitano di una progettazione che al momento è ancora in corso». (s. g.)

