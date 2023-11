Lavori pubblici: appalti più rapidi 

Il Comune di Pula si qualifica stazione appaltante insieme ad altre1.106 amministrazioni locali d’Italia. Un risultato importante chel’amministrazione guidata dal sindaco Walter Cabasino ha raggiunto grazie alla professionalità dei tecnici comunali che operano nel settore dei Lavori pubblici e dei Servizi. Grazie al titolo distazione appaltante il Comune potrà snellire le procedure per l’affidamento di lavori sopra i 500 mila euro per quanto riguarda le opere pubbliche, e sopra i 140 mila per quanto riguarda i servizi. Il Comune ha inoltre ricevuto il “bollino verde” da parte dell’Anac.

«Questa qualifica conferma la validità del lavoro portato avanti dagli uffici e certifica come siano state sempre rispettate le procedureimposte dalla normativa anticorruzione e trasparenza - spiega ilsindaco, Walter Cabasino - ,un risultato arrivato grazie allaprofessionalità maturata in questi anni dai nostri tecnici. Adessoabbiamo uno strumento che ci consentirà di accelerare le attività: cisono importanti gare d’appalto d a portare avanti, tra cui la concessione per ilbar di Nora, il verde pubblico e la ristorazionescolastica». (i. m.)

