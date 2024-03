Lavori, proroga di un mese 

Ad Assemini in dirittura d’arrivo alcuni cantieri che interessano i cavalcaferrovia e i canali. Ma la conclusione degli interventi è stata prorogata di un mese. Lavori in ritardo? Il sindaco Mario Puddu precise: «Le opere pubbliche vengono inquadrate temporalmente nelle loro fasi di programmazione e progettazione, ma la loro esecuzione non sempre rispetta i tempi previsti. Spesso si incorre in ritardi dovuti a cause non prevedibili, a procedure amministrative o a esigenze organizzative di cantiere. Noi vigiliamo quotidianamente sulle opere, ci confrontiamo con i tecnici comunali e i professionisti che le dirigono e affrontiamo le situazioni che si presentano affinché si riesca a concludere i lavori creando il meno disagio possibile e restituendo alla comunità opere funzionali».

I lavori di manutenzione dei cavalcaferrovia di via Cabras, via Gramsci, via Sella e del viadotto sul rio Mannu e Cixerri nascono da una richiesta di intervento di manutenzione da parte della Rete ferroviaria italiana. «Aggiudicati nell’estate 2023 - dice l’assessora Alessia Meloni - da allora li stiamo seguendo in tutte le varie fasi di realizzazione. Finora si è intervenuti sui piloni e a breve inizierà la manutenzione notturna (quando il traffico ferroviario è bloccato) dell’intradosso dell’impalcato stradale. Nel frattempo saranno rifatti i giunti stradali. Le risorse, che ammontano a circa 450mila euro, finanziate in parte con Pnrr e in parte con fondi di bilancio, non sono sufficienti a far fronte a tutti gli imprevisti emersi in corso d’opera. Contiamo di completarla entro il 21 marzo. Nel frattempo cercheremo le risorse per completarla con migliori barriere anticaduta e barriere frangirumore nei pressi delle abitazioni, come in via Cabras».

I lavori di ripristino del canale Gutturu Lorenzu? Anche in questo caso conclusione prorogata sino il 21 marzo. «Non ci sono stati particolari ostacoli - conclude Meloni - se non qualche ritardo per motivi tecnici-procedurali anche dovuti alla richiesta di subappalto della ditta aggiudicataria».

Critici i grillini: «La giunta dell’ex sindaca Sabrina Licheri - dice Diego Corrias - aveva programmato, progettato e appaltato con fondi propri e della protezione civile (poi diventati Pnrr) un piano di interventi su canali e cavalcaferrovia che Assemini non aveva mai avuto. Sono lavori in dirittura d'arrivo dopo tempi di autorizzazioni lunghissimi».

